Компания LEGION SECURITY проводит набор сотрудников

Солидная компания, специализирующаяся на оказании охранных услуг, объявляет набор сотрудников с высокой заработной платой и достойными условиями работы.

                       Требования к соискателям

- Возраст: от 20 до 30 лет.

- Рост: от 1,75 см.

- Обязательное прохождение военной службы.

- Владение различными видами единоборств и самозащиты.

- Наряду с азербайджанским свободное владение русским языком. Знание английского приветствуется.

- Опыт работы в охранных структурах.

Желающие пройти тестирование на соответствие установленным критериям должны в первую очередь выслать СV (на русском или английском языке) на электронный адрес: [email protected]

Вся информация, представленная кандидатами на работу, проходит тщательную проверку. Просьба сообщать только реальную информацию.