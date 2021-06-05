Компания LEGION SECURITY проводит набор сотрудников
Солидная компания, специализирующаяся на оказании охранных услуг, объявляет набор сотрудников с высокой заработной платой и достойными условиями работы.
Требования к соискателям
- Возраст: от 20 до 30 лет.
- Рост: от 1,75 см.
- Обязательное прохождение военной службы.
- Владение различными видами единоборств и самозащиты.
- Наряду с азербайджанским свободное владение русским языком. Знание английского приветствуется.
- Опыт работы в охранных структурах.
Желающие пройти тестирование на соответствие установленным критериям должны в первую очередь выслать СV (на русском или английском языке) на электронный адрес: [email protected]
Вся информация, представленная кандидатами на работу, проходит тщательную проверку. Просьба сообщать только реальную информацию.