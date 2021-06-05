Самир Шарифов: Восстановление освобожденных территорий – приоритет госбюджета

Восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях станут приоритетным вопросом для госбюджета Азербайджана на ближайшие годы. Об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса, комментируя предложения депутатов при обсуждении госбюджета 2020 года, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.

Министр отметил, что новые предложения депутатов в большинстве случаев связаны с выделением дополнительных средств.

"Дополнительные средства выделяются на основании реальных возможностей госбюджета. В то же время на первый план выходят расходы, связанные с вопросами социальной защиты, национальной обороны и безопасности. Этот подход будет применяться и в последующие годы. При этом восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях станут приоритетным вопросом для госбюджета на ближайшие годы. Запросы депутатов также находятся в центре внимания, и на них даны соответствующие ответы", - сказал Шарифов.