В Баку задержан мошенник фото, видео

Отдел информации

Сотрудники Бинагадинского 5-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

В результате операции сотрудники полиции по подозрению в мошенничестве задержали жителя столицы Ахмеда Джафарова, имеющего судимость по аналогичной статье.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник обманул 11 человек, пообещав им продать автомобиль в кредит, и присвоил их деньги.

По факту проводится расследование.