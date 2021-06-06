В Баку задержан мошенник фото, видео
Сотрудники Бинагадинского 5-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
В результате операции сотрудники полиции по подозрению в мошенничестве задержали жителя столицы Ахмеда Джафарова, имеющего судимость по аналогичной статье.
В ходе расследования было установлено, что злоумышленник обманул 11 человек, пообещав им продать автомобиль в кредит, и присвоил их деньги.
По факту проводится расследование.