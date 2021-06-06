Роберт Кочарян приехал в Зангезур и с грустью посмотрел на флаг Азербайджана

В ходе своей предвыборной кампании экс-президент и лидер блока "Айастан" Роберт Кочарян посетил Зангезур (армянская версия – Сюникская область). Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Во время встреч в Мегринском районе, по которому должен пройти предусмотренный Трехсторонним соглашением «Зангезурский коридор», который соединит Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой, Кочарян выступил с провокационным заявлением - инициативой изменения маршрута Север-Юг и прокладкой нового железнодорожного сообщения в Иран через Мегри. По его словам, вопрос дорог в некоторых местах стал вопросом жизни.

Кочарян с грустью отметил, что ему не совсем приятно наблюдать вблизи азербайджанские флаги. Напомним, после делимитации на этом участке границы между Азербайджаном и Арменией подразделения Государственной погранслужбы Азербайджана заняли новые посты.

«Понимаем, что уже начавшееся строительство дороги Север-Юг нужно быстро перенести на юг, сюда. Сожалею, что строительство начали из центра. Считаю, что его нужно было начать с Сюника», - отметил экс-президент Армении.

Кочарян также отметил, что обязательно попытается перенести часть программы Север-Юг в сторону Мегри.