Путин позвонил Кочаряну

Как сообщает источник Sputnik Армения в Москве, в конце мая, когда экс-президент Армении находился с рабочим визитом в России, президент РФ Владимир Путин и Роберт Кочарян пообщались по телефону.

Руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян в комментарии Sputnik Армения эту информацию подтвердил, сообщив, что телефонный разговор был продолжительный. Собеседники обсудили ряд вопросов, в частности, ситуацию в регионе и армяно-российские отношения.

Это уже третья по счету телефонная беседа между Путиным и Кочаряном в этом году.