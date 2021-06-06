МЧС пресекло незаконное строительство в Баку фото, видео
Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него задачи по обеспечению безопасности в строительстве.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, специалисты агентства выявили факт строительства без соответствующих документов нежилого объекта, расположенного на улице К.Афкари в поселке Кешля Низаминского района города Баку.
В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, незаконные строительные работы были приостановлены, объект взят под контроль.