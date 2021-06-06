Лондон намерен помочь Баку в разминировании освобожденных территорий
Британский эксперт по нейтрализации взрывоопасных предметов находится в Азербайджане с целью оказания помощи в разминировании освобожденных земель страны. Об этом говорится в публикации в Twitter посольства Великобритании в Азербайджане.
«Трагическое событие, произошедшее в пятницу в Кельбаджаре, напоминает нам о разрушительной опасности, которую представляют собой неразорвавшиеся боеприпасы. Эксперт соответствующего управления Министерства обороны Великобритании находится с визитом в Азербайджане, чтобы узнать, как Великобритания может помочь Агентству Азербайджана по разминированию решить проблему с этими смертоносными последствиями конфликта», - отмечается в публикации британского посольства.
Friday’s tragic event in Kalbajar remind us of the devastating risk posed by UXO & leftover ordnances. 🇬🇧 Min of Defence expert from the Counter Explosives Defence Engagement office is visiting 🇦🇿 to see how 🇬🇧 can assist @ANAMA_gov_az to deal w/ these deadly remnants of conflict pic.twitter.com/sqEAPLbKaB— UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) June 8, 2021