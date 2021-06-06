Лондон намерен помочь Баку в разминировании освобожденных территорий

Британский эксперт по нейтрализации взрывоопасных предметов находится в Азербайджане с целью оказания помощи в разминировании освобожденных земель страны. Об этом говорится в публикации в Twitter посольства Великобритании в Азербайджане.

«Трагическое событие, произошедшее в пятницу в Кельбаджаре, напоминает нам о разрушительной опасности, которую представляют собой неразорвавшиеся боеприпасы. Эксперт соответствующего управления Министерства обороны Великобритании находится с визитом в Азербайджане, чтобы узнать, как Великобритания может помочь Агентству Азербайджана по разминированию решить проблему с этими смертоносными последствиями конфликта», - отмечается в публикации британского посольства.