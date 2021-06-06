В настоящее время в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) ведется работа по разработке новой программы Азербайджана по достойному труду. Приоритеты новой программы также будут полностью соответствовать «Рамочному документу о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в области устойчивого развития на 2021-2025 годы».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшней онлайн-встрече с генеральным директором МОТ Гаем Райдером.

Министр довел до внимания социальные успехи, достигнутые в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева, реформы в сфере труда, занятости, социальной защиты. Он подчеркнул, что сотрудничество с МОТ в этих сферах постоянно расширяется.

С.Бабаев отметил, что за прошедший период Азербайджан присоединился к 57 конвенциям МОТ. Между Азербайджаном и МОТ успешно реализована «Программа страны по достойному труду на 2016-2020 годы». В рамках сотрудничества по этой программе планируется совершенствование трудового законодательства, разработка проекта новой стратегии занятости в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития, усиление потенциала инспекции труда и служб занятости, реализация программы самозанятости, расширение возможностей достойной занятости молодежи и др., проведена совместная работа по направлениям.

В рамках 106-й сессии Международной конференции труда правительство Азербайджана было избрано членом правления МОТ на 2017-2020 годы, и членство продлено на один год из-за пандемии.

Министр проинформировал о реализуемом в Азербайджане проекте DOST, первой проактивной услуге - автоматизированном назначении пенсий, работе, проводимой с целью широкого применения э-технологий в сфере труда, социальной защиты и занятости. Он отметил, что достигнутые в этих сферах успешные результаты вызывают интерес соответствующих структур других стран.

С.Бабаев отметил, что в ответ на военную провокацию, совершенную Арменией в сентябре прошлого года, азербайджанская армия, проведя контрнаступательные операции, освободила территории нашей страны от армянской оккупации, на освобожденных территориях ведутся работы по полной реконструкции и восстановлению. Он отметил, что на освобожденных территориях будет обеспечено расселение, достойное проживание, активная занятость, необходимый кадровый потенциал и экономическая активность. Строительно-восстановительные работы, которые будут проводиться с приоритетом инноваций и технологического развития, еще больше укрепят основы социально-экономического развития Азербайджана.

Г.Райдер рассказал о сотрудничестве между МОТ и Азербайджаном. Он подчеркнул, что и в постконфликтный период доступ населения к достойным возможностям трудоустройства, восстановление и стабильность имеют большое значение для развития. Г.Райдер выразил уверенность в том, что эти приоритеты, которые составляют основу работы МОТ на международном уровне, будут отражены и в новой программе страны по достойному труду.