На реконструкцию дорог в Пираллахи выделено 660 тысяч манатов распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку".
Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 660 тысяч манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.