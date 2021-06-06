Генпрокуратура расследует дела в больницах шести районов

Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело проверки в Саатлинской, Гаджигабульской, Гёйгельской, Самухской, Билясуварской и Лянкяранской районных больницах.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, материалы, собранные в связи с выявлением Агентством пищевой безопасности Азербайджана фактов грубого нарушения технических нормативно-правовых актов в сфере продовольственной безопасности и требований в сфере организации питания пациентов в Саатлинской, Гаджигабульской, Гёйгельской, Самухской, Билясуварской и Лянкяранской районных больницах, функционирующих в подчинении «Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBIB), переданы в Генеральную прокуратуру.

Данные материалы направлены в соответствующие районные прокуратуры. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.