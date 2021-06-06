На избившего женщину-врача лжеинвалида завели уголовное дело
По факту хулиганства, совершенного против врача-эксперта Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Ранее сообщалось, что житель Бардинского района Шамаил Мустафаев (1963 г.р.) без всякой причины грубо нарушил общественный порядок и, ударив кулаком врача-эксперта агентства, нанес ей телесные травмы.
В рамках следствия было осмотрено место происшествия, пострадавшая врач-эксперт признана потерпевшей, получены заключение судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания.
В следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана, следственные мероприятия продолжаются.