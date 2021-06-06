Визит сенаторов США на Тайвань в Китае назвали провокацией

Пекин считает недавний визит сенаторов США на Тайвань гадкой политической провокацией и требует от Вашингтона немедленно прекратить все официальные связи и контакты по военной линии с Тайбэем, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Три американских сенатора Тэмми Дакуорт, Дэн Салливан и Крис Кунс в минувшее воскресенье посетили Тайвань с коротким визитом, в ходе которого встретились с главой администрации острова Цай Инвэнь.