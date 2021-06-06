Визит сенаторов США на Тайвань в Китае назвали провокацией
Пекин считает недавний визит сенаторов США на Тайвань гадкой политической провокацией и требует от Вашингтона немедленно прекратить все официальные связи и контакты по военной линии с Тайбэем, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Три американских сенатора Тэмми Дакуорт, Дэн Салливан и Крис Кунс в минувшее воскресенье посетили Тайвань с коротким визитом, в ходе которого встретились с главой администрации острова Цай Инвэнь.
"Сенаторы США на военном самолете прибыли с визитом на Тайвань, они использовали тайваньский вопрос для "политического шоу", бросили вызов принципу "одного Китая", тщетно пытаясь добиться так называемой цели "контролировать Китай, используя Тайвань", это крайне гадкая политическая провокация, мы решительно выступаем против этого", - цитирует РИА Новости заявление У Цяня.
Представитель китайского Минобороны отметил, что действия США стали серьезным нарушением резолюции 2758 ООН, консенсуса международного сообщества по вопросу "одного Китая", нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных американо-китайских коммюнике, вместе с тем, эти действия подорвали основы отношений Китая и США, а также нанесли ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе. "Мы требуем, чтобы США немедленно прекратили любые официальные обмены и военные контакты с Тайванем", - указал он.