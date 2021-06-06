В Азербайджане началась регистрация в «Летнюю школу»

В Азербайджане с 8 июня дан старт регистрации для участия в «Летней школе». Как сообщили haqqin.az в Министерстве образования, родители (или другие законные представители) учащихся, желающих участвовать в ней, могут обратиться к руководству общеобразовательного учреждения.

Учащиеся I-X классов всех общеобразовательных учреждений могут участвовать в «Летней школе» бесплатно и добровольно.

В I-IV классах обучение будет организовано 5 раз в неделю по 3 часа, в V-X классах - 5 раз в неделю по 4 часа в день.

В I-IV классах занятия будут проходить по языку обучения, математике и иностранным языкам. В V-X классах будут преподаваться язык обучения, математика, иностранный язык и три других предмета по решению руководства общеобразовательного учреждения.

«Летняя школа» организована для закрепления необходимых знаний и навыков учащихся, продлится она с 16 по 30 июня.