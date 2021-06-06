Мошенницу задержали в Нафталане

Сотрудники Нафталанского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых была задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщили haqqin.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в отдел полиции поступили обращения от владельцев нескольких магазинов в связи с тем, что некая женщина, злоупотребив их доверием, присвоила различные суммы денег и товар (одежду).

Правоохранители провели операцию, в результате которой по подозрению в мошенничестве была задержана уроженка Барды Г.Велиева.

По данному факту расследование продолжается.