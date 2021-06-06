Два человека задержаны после того, как один из участников встречи во французском департаменте Дром с президентом Франции Эммануэлем Макроном ударил его по лицу. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, что Макрон во время поездки в департамент подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина что-то сказал ему в ответ и сильно ударил по лицу.

Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.