Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 17:04

Итак, спустя год с лишним после того, как мир узнал новое слово «коронавирус», страны начинают открываться. Несмотря на то, что болезнь не побеждена и хотя успехи в разработке вакцин налицо, сам процесс вакцинации даже в богатых странах идет ни шатко ни валко. Но мир устал ждать. Люди хотят свободно ездить по свету, обедать в ресторанах, накачивать мышцы в спортзалах и проводить время в ночных клубах. Туристические страны рвутся открывать границы - никто не может позволить себе еще один провальный туристический сезон. Второй год подряд жить без туристов – слишком даже для Барселоны и Венеции, которые в допандемийный период жаловались на избыточное количество иностранных гостей.

Кто же мог себе представить, что провидение решит взять, да и пойти навстречу чаяниям простых венецианцев и барселонцев, избавив их от толп назойливых туристов. Но теперь они наконец поняли, как это хорошо – когда миллионы иностранцев прибывают в их города и оставляют там миллиарды долларов… «Что имеем - не ценим, потерявши – плачем» - как раз об этом. Можно предположить, что жители мировых туристических центров еще очень-очень долго не будут испытывать судьбу и жаловаться на засилье гостей… Значимость туризма для большинства развитых стран мира оказалась на удивление большой. Уж казалось бы, Европа, Америка, индустриальные страны с огромным количеством предприятий, с гигантской индустрией - что им туризм? Но нет, как выяснилось, даже при самой мощной промышленности денежки, которые оставляют приезжие, совсем не лишние. Европейцы не хотят второй год подряд оставаться без туристов. Ведущие туристические державы мира – Италия, Испания, Франция, Греция и остальные игроки помельче, вроде Португалии или Хорватии, в надежде на прежние массовые заезды мостят улицы, обновляют здания, владельцы гостиниц и ресторанов стирают пыль со столиков и срочно убирают номера в отелях. Сезон вот-вот придет, и борьба за каждого туриста пойдет не на жизнь, а на смерть. Турция, которая всего каких-то две недели назад заперлась и не выходила на улицу из-за очередной вспышки пандемии, тоже готовится принимать туристов… По предварительным данным, с июля в направлении турецких курортов полетят самолеты с долгожданными россиянами, которые в последние десятилетия дают львиную долю доходов местному турбизнесу.

В общем, все пытаются не опоздать и успеть к сезону, чтобы провал прошлого года не повторился. Тем не менее границы открываются осторожно, медленно, с соблюдением целой кучи норм, регуляций и процедур. Страны начинают впускать туристов, но не сбрасывая со счетов, что каждый из них может стать причиной новой вспышки пандемии. Сами любители летних путешествий тоже пока присматриваются – что и как, в какие страны проще и дешевле ехать, где эпидемиологическая ситуация более стабильная, а где остается на грани. В общем, со всей осторожностью едут в чужие страны, открывают двери медленно, так, как если бы входили в комнату, где плодятся змеи… Туристические страны жаждут гостей, но не хотят очередной волны заразы и не горят желанием за свой счет лечить иностранцев, которые вполне могут заболеть на отдыхе. Законодатели уже работают над программами частного страхования иностранцев на случай их заражения короной… Так что общий тренд – оживить туризм, но не ценой роста заболеваемости… Границы открываются и на Южном Кавказе, и тут все зависит от того, какая страна больше зависима от туризма. Азербайджан по понятным причинам обусловлен иностранными визитерами значительно меньше, соответственно, может позволить себе перестраховаться и не испытывать лишний раз судьбу – достопримечательности Баку станут доступны иностранным гостям не раньше августа. Не исключено, что туристический сезон в Азербайджане и в этом году не состоится, поскольку открытие границы в августе не означает, что толпы туристов ринутся в страну прямо на следующий день. Всему нужно время, и последний месяц сезона отпусков - не самое удачное время для дебюта.

Армения открыта еще с января, так что никаких новшеств тут нет. Грузия, наиболее зависимая от туризма страна Южного Кавказа, несмотря на ежедневные 500-1000 новых заражений и 20-30 умерших от коронавируса, решилась-таки на открытие границ. Хотя в условиях эпидемиологической ситуации, которую с полным основанием можно охарактеризовать как «на грани», начало туристического сезона – крайне рискованное мероприятие. Однако страна, в которой сотни тысяч человек в той или иной мере связаны с туризмом, где, только по официальным данным, он составляет 8% ВВП, больше не может ждать… Еще одного безлюдного лета грузинские курорты не вынесут, поэтому чрезвычайно опасное решение все же было принято…

Со временем, скорее всего, уже в этом году, туристическая отрасль в значительной степени будет восстановлена во всех странах Южного Кавказа, и пандемийная пустота улиц окончательно уйдет в прошлое. Однако забывать уроки коронавируса все же не стоит, тем более что уроки эти более чем поучительные. Корона со всей наглядностью показала – ничто не вечно под луной. Если вам кажется, что ваш успех в той или иной сфере зацементирован навсегда – то вы заблуждаетесь. Один финт ушами со стороны матушки-природы - и ваши миллиарды приказали долго жить. Цените то, что у вас есть, и не воротите нос при виде туристов, которые по тем или иным причинам вам не нравятся. Всегда надо помнить, что завтра их может не быть, и вы будете уговаривать кого угодно, лишь бы приехали на любых условиях. Поймите раз и навсегда: нет плохих туристов, есть ваша ксенофобия. Делить туристов по национальности – немцев хотим, арабов не хотим – первый шаг к тому, что в конечном итоге свой туристический бизнес угробите. Немцы, русские, арабы, курды, персы, англичане – все, кто не нарушает законы ваших стран, должны быть одинаково желанными гостями.

И представление о том, что «иностранцы должны чтить наши обычаи», спрячьте куда подальше – никто не обязан перед приездом в какую-либо страну внимательно изучать ее традиции и потом им соответствовать. В конце концов они к вам не на ПМЖ, а всего на пару недель пожаловали. Туристы, конечно, должны соблюдать законы и элементарные нормы приличий – вроде не мочиться на тротуар. Но все остальное их личное дело. Также надо прекратить попытки делить туристов на богатых и бедных. «Мы хотим состоятельных туристов, а не нищебродов» - первый шаг к тому, что у вас в итоге не останется ни тех, ни других. Настоящая туристическая страна одинаково приветствует и богачей, и бедняков, понимая, что мир несправедлив, миллионы есть не у всех, и их отсутствие не должно быть причиной неуважительного отношения. Зарубите себе на носу: туристы, прибывшие в вашу страну, достойны уважения вне зависимости от уровня их платежеспособности.