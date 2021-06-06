Всемирный банк предсказал рекордный за 80 лет рост мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на текущий год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями - до 5,6%, что будет рекордным за 80 лет восстановлением после рецессии, говорится в докладе ВБ по перспективам мировой экономики.

"В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% – это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах", - пишет банк.

Тем не менее ВБ отмечает, что многие развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3%, что на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, по оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.