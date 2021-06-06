Во Франции инцидент с пощечиной Макрону назвали ударом по демократии

Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении французского президента Эммануэля Макрона, которому неизвестный мужчина дал пощечину.

"Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия", - сказал Кастекс на заседании Нацсобрания.

Телеканал BFMTV ранее сообщил, что Макрон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека.