Алекперов избил молотком тестя и тещу

В связи с избиением супружеской пары в Сумгаите в Управлении полиции города возбуждено уголовное дело по статье 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК Азербайджана. Об этом haqqin. az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, инцидент произошел на территории 30-го квартала города. Намиг Алекперов (1987 г.р.) регулярно издевался над своей женой Тюркан, избивал ее. Из постоянного страха за свою жизнь женщина сбежала из дома. Предположив, что жена прячется в доме отца, Н.Алекперов вместе со знакомым направился к своему тестю Эльдару Багирову (1960 г.р.). Он отключил электричество в доме и стал дожидаться, когда тесть выйдет на улицу.

После того как дома погас свет, Э.Багиров вышел на улицу разобраться с проблемой. Он столкнулся с зятем, который напал на Э.Багирова с молотком и начал бить его по голове. В результате мужчина потерял сознание и упал.

Затем Н.Алекперов вошел в дом, ударил свою тещу Арифу Багирову и начал искать жену. Убедившись, что ее нигде нет, мужчина скрылся с места происшествия. Э.Багиров был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Н.Алекперов задержан и отправлен домой под надзором полиции. Также выяснилось, что мужчина употребляет наркотики.

Отметим, что Э.Багиров в настоящее время работает учителем математики в школе №18 Сумгаита.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.