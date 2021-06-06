Помощник госсекретаря США призвал предоставить карты для разминирования территорий Азербайджана
Необходимо предоставить все карты (минных полей) для разминирования освобожденных территорий Азербайджана. Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер, находящийся с визитом в Азербайджане.
Говоря о гибели двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре, Рикер отметил, что это трагедия.
«Это трагедия, что люди лишаются жизни, подорвавшись на мине. Считаем, что необходимо поделиться всеми картами [минных полей]. Мы можем предоставить техническую помощь в процессе очистки территорий от мин», - сказал он на встрече с представителями гражданского общества, главами НПО Анаром Мамедли, Расулом Джафаровым и другими общественными активистами в посольстве США в Азербайджане.
И.о. помощника госсекретаря США выразил обеспокоенность последними событиями на границе Армении и Азербайджана.
«Мы все должны быть обеспокоены тем, что ситуация может обостриться. Призываем две стороны решить этот вопрос мирным путем и как можно скорее. Мы призываем стороны вернуться к субстантивным переговорам под председательством Минской группы ОБСЕ», - сказал Рикер.