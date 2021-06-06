Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП Азербайджана

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», в январе ВБ прогнозировал рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 1,9%, а в 2022 году – 4,5%.

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,8%, в 2022 году экономический рост ускорится до 3,9%, говорится в июньском докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

На 2023 год ВБ прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 3,4%.

«Ожидается, что рост ВВП Азербайджана будет поддерживаться стабилизацией цен на нефть, а также инвестициями и расходами на восстановление Карабаха. Соглашение о прекращении огня, подписанное в ноябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном, снизило геополитическую напряженность в регионе, хотя риски для стабильности остаются повышенными», - говорится в докладе.

Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году составил 4,3% из-за ограничений по COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.