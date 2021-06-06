Гутерреша выдвинули на второй срок на пост Генсека ООН

Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года, заявил РИА Новости источник в Совбезе.

Теперь Генассамблее ООН предстоит принять решение по кандидатуре Гутерреша.

Поскольку кандидат на пост генсекретаря лишь один, скорее всего, резолюция ГА будет приниматься без голосования. В случае переназначения это будет уже второй срок для Гутерреша. Впервые он стал генеральным секретарем ООН 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.

Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).