В Испании одна из экс-руководителей баскских террористов получила 46 лет тюрьмы

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 46 годам лишения свободы одну из руководителей баскской террористической группировки ЭТА Марию Соледад Ипаррагуирре. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе юридической инстанции.

Как отмечается в документе, Мария Соледад Ипаррагуирре была осуждена за попытку убить двух человек и нанесение ущерба. В мае 1987 года она вместе с другими членами ЭТА установила бомбу на входе в бар в населенном пункте Эскорьяса (автономное сообщество Страна Басков). Как счел суд, было доказано, что сторонники террористической группировки намеревались убить сотрудников гражданской гвардии, которые прибыли к месту инцидента, чтобы обезвредить взрывное устройство.

Ранее Мария Соледад Ипаррагуирре уже была приговорена к 122 годам тюрьмы за то, что отдала приказ убить в 1995 году командира сухопутных войск и помогла получить для этого взрывчатку.

ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ЭТА.

В начале мая 2018 года группировка объявила о полном прекращении своей деятельности.