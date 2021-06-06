Пашинян: «Армения проиграла, потому что Бог отвернулся от армян»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что поражение в войне за Нагорный Карабах случилось, так как от республики «отвернулся Бог». Об этом пишет издание Sputnik Армения.

По словам политика, помимо геополитических, экономических, военных и иных предпосылок поражения, свою роль сыграли сами армяне, которые «забыли, что живут в раю». «Мы живем в райском саду, Эдеме, большая часть которого не обработана», — объяснил на встрече с избирателями Пашинян.

Он подчеркнул, что граждане в полной мере не наслаждались этим «раем», и потому по воле Творца лишились своих земель в регионе. «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?» — процитировал политик отрывок из 12-го псалма. Реакция публики на «проповедь» политика осталась неизвестна.