По данным на 8 июня, в Азербайджане за сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 273 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 2 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 334 849 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 327 387 человек благополучно прошли лечение, 4947 пациентов клиник скончались.

Лечение 2515 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 581 073 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8655 - за минувшие сутки.