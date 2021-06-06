Спикер Милли Меджлиса приняла делегацию Сейма Латвии фото
Сегодня председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране делегацией во главе с руководителем группы Сейма Латвии по продвижению сотрудничества с парламентом Азербайджана Романсом Наудиньшем.
Как сообщили haqqin.az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер тепло приветствовала гостей и отметила, что Азербайджан придаёт большое значение развитию связей с прибалтийскими государствами, и, в частности с Латвией.
Было отмечено, что Азербайджан и Латвия - дружественные государства и партнёры. Наши взаимоотношения основываются на принципах обоюдного уважения и равенства, вышли на качественно новый уровень после достижения обеими странами независимости. Беседы, проведённые во время взаимных визитов глав государств, и подписанные тогда же документы создали хорошую основу для роста нашего сотрудничества.
Спикер отметила, что политический диалог высокого уровня создаёт хорошие возможности для достижения крупных успехов и в экономической сфере.
Говоря о связях между законодательными собраниями двух стран, С.Гафарова подчеркнула, что деятельность групп дружбы в обоих парламентах служит общим целям. Взаимные визиты депутатов и их регулярные встречи в рамках международных структур очень важны для обсуждения вопросов, интересующих обе стороны.
В беседе спикер информировала Р.Наудиньша об освобождении Азербайджаном своих земель от армянской оккупации и восстановлении своей территориальной целостности под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне. Армянские вандалы полностью разрушили гражданские и культурные объекты Карабаха и сровняли с землёй мечети, сообщила С.Гафарова. Она отметила, что в настоящее время на этих землях идут работы по восстановлению и строительству. Однако Армения отказывается предоставить карты минных полей и прибегает к пограничным провокациям. Для этой цели используются террористические отряды. Мы надеемся на поддержку международного сообщества в этом вопросе, сказала спикер.
Руководитель группы Сейма Латвийской Республики по продвижению сотрудничества с парламентом Азербайджана Р.Наудиньш поблагодарил за искренний приём, подчеркнул заинтересованность своей страны в углублении сотрудничества с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Он сказал, что двусторонние визиты высокого уровня оказывают положительное влияние на взаимоотношения в парламентской плоскости, такие контакты имеют большое значение для обмена информацией.
На встрече также обсуждались направления последующего развития межпарламентского сотрудничества и связей под эгидой международных структур, и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.