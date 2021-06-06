Сегодня председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране делегацией во главе с руководителем группы Сейма Латвии по продвижению сотрудничества с парламентом Азербайджана Романсом Наудиньшем.

Как сообщили haqqin.az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер тепло приветствовала гостей и отметила, что Азербайджан придаёт большое значение развитию связей с прибалтийскими государствами, и, в частности с Латвией.

Было отмечено, что Азербайджан и Латвия - дружественные государства и партнёры. Наши взаимоотношения основываются на принципах обоюдного уважения и равенства, вышли на качественно новый уровень после достижения обеими странами независимости. Беседы, проведённые во время взаимных визитов глав государств, и подписанные тогда же документы создали хорошую основу для роста нашего сотрудничества.