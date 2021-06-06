Мировую экономику предупредили «о бомбе замедленного действия»

Deutsche Bank предупредил об опасности игнорирования инфляции. Она может привести к новому кризису в ближайшие годы, последствия которого будут разрушительными, пишет CNBC.

Cтимулирование экономики идет при одновременном игнорировании инфляционных опасений, это может быть ошибкой, считают аналитики. Они уверены, что отказ Федеральной резервной системы (ФРС) США от ужесточения денежной политики до тех пор, пока инфляция не покажет устойчивый рост, будет иметь тяжелые экономические последствия. Из-за игнорирования инфляции «мировая экономика сидит на бомбе замедленного действия», отмечают эксперты.