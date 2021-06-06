Женщина спасла сестру-близнеца из челюстей крокодила

В марте 2021 года 28-летняя Мелисса Лори (Melissa Laurie) вместе с сестрой-близнецом Джорджией (Georgia) отправились в путешествие вокруг света.

Жительница английского города Сандхерст, графство Беркшир, борется за жизнь в больнице после того, как сестра-близнец спасла ее из челюстей крокодила в Мексиканской лагуне. Об этом сообщает издание Evening Standard.

В конце мая они прибыли в Мексику и вместе с группой туристов отправились ночью нырять с лодки в биолюминесцентной воде в 16 километрах от курорта Пуэрто-Эскондидо.

Неожиданно на Мелиссу напал крокодил и потащил ее под воду. Джорджия услышала ее крик и поспешила на помощь. Через несколько минут она увидела, что сестра лежит в воде лицом вниз, и попыталась вытащить ее на берег.

Но рептилия снова напала на женщин. Британка несколько раз ударила хищника по голове и сумела доплыть вместе с сестрой до лодки. Пострадавшую госпитализировали.

Мать женщин Сью Лори (Sue Laurie) рассказала, что у Мелиссы была вода в легких, и она кашляла кровью. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы. Выживет ли она, неизвестно. По словам матери, у обеих сестер остались ужасные отметины от укусов.