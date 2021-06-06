Леонид Швец, автор haqqin.az 21:05

Преступный мир пал жертвой своей доверчивости. ФБР и полиция Австралии, при участии DEA – управления по борьбе с наркотиками США, Европола и полицейских еще полутора десятка стран, сумели проникнуть в самые потаенные планы злоумышленников, внедрив им «секретное» мобильное приложение. Операция заключалась в том, что в криминальной среде с 2018 года с помощью внедренных сотрудников и информаторов распространили как особо надежное средство коммуникации мобильные телефоны с приложением ANOM, которое предназначено для обмена сообщениями.

Цена чудо-гаджетов колебалась от полутора до двух с половиной тысяч долларов, но эти деньги выкладывались охотно, ведь якобы высокий уровень шифрования делал связь недоступной для органов правопорядка, а сами телефоны для пущей надежности даже не использовались для звонков и электронной почты и не были снабжены фотокамерами. При этом приложение позволяло полиции и ФБР тайно отслеживать все переговоры преступников и их местонахождение. Всего удалось распространить 12 тысяч устройств, которые использовались тремястами преступными группировками, действующими больше чем в ста странах. Для анализа и в качестве изобличающих доказательств были получены миллионы сообщений, в которых, не скрываясь, обсуждались детали преступных операций, сделок, озвучивались имена, адреса и суммы. Все это позволило провести одновременные задержания по всему миру: в 16 странах на минувшей неделе было арестовано больше 800 человек, проведены сотни обысков, изъято восемь тонн кокаина, оружие, предметы роскоши и наличные деньги на миллионы долларов. По ходу операции удалось предотвратить 21 убийство.