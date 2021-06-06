Французы сочли пощечину Макрону унижением страны: "Это позор!"

Французы назвали нападение на Эммануэля Макрона унижением страны на международной арене. Инцидент произошел после посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. Французский лидер подошел поприветствовать собравшихся людей. Мужчина, стоявший за ограждением, попытался ударить президента. В Елисейском дворце уточнили, что Макрон не пострадал, так как злоумышленнику не удалось нанести полноценный удар.

В комментариях к новости на сайте газеты Le Figaro французы выразили сожаление из-за случившегося, а также поделились мнением относительно того, что произошло.

"Позор! Для Франции и французов! Мы никогда не опускались так низко. Над нами смеется весь мир, пока видео распространяется в социальных сетях! Мы осмелились покушаться на президента республики!" — написал один из пользователей.

"Это видео здорово повеселит всех в Китае, России и Белоруссии", — счел другой комментатор.

"Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов", — заключил один из читателей Le Figaro.

При этом некоторые из пользователей не упустили шанса с иронией прокомментировать инцидент.

"Я советую Макрону подать заявление на этого человека в ближайшем полицейском участке. Как нам советуют поступать в подобных случаях", — пошутил один из комментаторов.

"Макрон хотел наладить контакт с французами? Он этого добился", — написал с иронией пользователь.

"Незащищенность: один. Республика: ноль", — подвели итог читатели газеты.

Полиция задержала двух человек. Французские политики назвали неприемлемой физическую агрессию против главы государства.