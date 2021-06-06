Саргсян угрожает Пашиняну: "Я расправлюсь с ним"

Экс-президент Армении Серж Саргсян опроверг информацию, озвученную и.о. премьера Николом Пашиняном по поводу проигрыша украденных у армии денег в казино Монте-Карло, пишут армянские СМИ.

Ранее Пашинян в ходе предвыборной кампании задал риторический вопрос, "застрелился бы Саргсян, если бы проиграл в казино Монте-Карло миллионы, украденные у солдат".

В целом Саргсян отметил, что ярлык "игрока в казино" был на нем и в годы президентства.

"Я тогда не отвечал, потому что был президентом. Службы безопасности подчинялись мне и (оппоненты) сказали бы, что мы скрываем информацию и т.д. Но Пашинян далеко зашел. Сейчас я в вашем присутствии заявляю: даю 24 часа. Он должен либо представить факты, либо я опубликую такие факты о нем, о его семье, что общество плюнет на него. Не представит факты - расправлюсь с ним", - сказал экс-президент на встрече с избирателями.