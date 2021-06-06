В Джалилабаде трое детей утонули в водохранилище

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о гибели троих детей в водохранилище на территории Джалилабадского района.

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, сегодня вечером на «горячую линию» министерства поступила информация о том, что в селе Гюльмамедли Джалилабадского района утонули 3 человека.

В результате оперативных мероприятий, проведенных Южной водолазной поисковой группой Министерства по чрезвычайным ситуациям, были обнаружены тела одного малолетнего ребенка и двух подростков.