Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал в интервью haqqin.az ранее распространенную информацию российских СМИ о том, что комментатор российского телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян не получил аккредитацию на футбольный Евро-2021 из-за блокировки со стороны Азербайджана.

"Конечно, мы осведомлены об этой ситуации, - говорит Эльхан Мамедов. - И чтобы прояснить ее, прежде всего, должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА. Другими словами, обращение для регистрации утверждается Оргкомитетом каждого из 11 городов-организаторов Евро-2020, и заявитель считается аккредитованным только после получения подтверждающего ответа на свое обращение.

В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

Должен также отметить, что этот человек на протяжении многих лет неоднократно незаконно посещал оккупированные земли Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана".