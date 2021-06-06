В результате проведенного дополнительного расследования выяснилось, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Картанян, задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района армяно-азербайджанской границы, попал на территорию Азербайджана не с целью диверсионно-диверсионной деятельности, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, Артур Картанян, сбившись с пути, пересек азербайджанскую границу.

«В связи с тем, что Артур Картанян в ходе предварительного допроса вел себя подозрительно и дал неточный ответ, возникли подозрения в том, что он является военнослужащим диверсионной группы вооруженных сил Армении.

Учитывая вышеуказанное, А.Картанян был возвращен армянской стороне.

Тем самым, в очередной раз демонстрируя гуманизм, мы обеспечиваем возвращение лица, не совершившего преступления против Азербайджана», - говорится в сообщении оборонного ведомства.