Накануне и.о. помощника госсекретаря США Филипп Рикер провел в Баку пресс-конференцию по итогам своего визита в Азербайджан и переговорам с президентом Ильхамом Алиевым. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Туран, на встрече с журналистами Ф.Рикер заявил, что в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были проведены переговоры по вопросам, представляющим для США в сотрудничестве с Азербайджаном приоритетное значение: энергетика и экономические связи, права человека и основополагающие свободы, а также безопасность в регионе.

Пользуясь случаем, представитель Госдепа от имени своего правительства еще раз подчеркнул уровень сотрудничества США с Азербайджаном: «Вашингтон считает Азербайджан своим стратегическим партнером».

Американский чиновник высоко оценил завершение строительства газового коридора TAP, который благодаря усилиям Азербайджана обеспечил энергетическую безопасность Европы.

Ф.Рикер выразил обеспокоенность Вашингтона эскалацией напряженности на границе Азербайджана с Арменией. Помощник госсекретаря США призвал правительства Азербайджана и Армении осуществить демаркацию в рамках границ, сложившихся между республиками в бытность СССР. По словам американского дипломата, США готовы оказать техническую помощь в этом направлении.

Филипп Рикер еще раз озвучил позицию госсекретаря Блинкена и президента Байдена о намерении Вашингтона участвовать совместно с Россией и Францией в поисках решения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Наряду с этим дипломат особо отметил, что Турция является ближайшим союзником США и вопросы сотрудничества двух стран будут в центре внимания предстоящей встречи Байдена и Эрдогана. «У нас есть разногласия, но мы их решаем дипломатическими путями», - добавил он.