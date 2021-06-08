Взрыв в Харькове: есть раненые

Взрыв прогремел во вторник в Основянском районе Харькова. По предварительной информации областной полиции, злоумышленник бросил гранату, три человека ранены.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Основянском районе Харькова. Предварительно, неизвестный гражданин бросил гранату", - проинформировала полиция области на своей странице в Facebook. Уточняется, что пострадали три человека, медики оказывают им помощь на месте происшествия.

"Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские", - говорится в сообщении.

Как сообщает украинские издание "Общественное" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Елену Баранник, ранения пострадавших, согласно предварительной информации, не несут угрозу для их жизни.