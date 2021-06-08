Данные о налогах богатейших американцев вызвали скандал в США

Как сообщил во вторник известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014-2018 годах богатейшими американскими миллиардерами, среди которых генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, составляет не более нескольких процентов от роста их богатства в целом.

Состояние Маска, например, увеличилось за указанные пять лет на $13,9 млрд, при этом он отчитался о $1,52 млрд дохода, с которых заплатил налог в $455 млн. Таким образом, на деле Маск заплатил 3,27% налога от суммы, на которую выросло его состояние. Еще меньшую долю перечислил федеральному бюджету богатейший человек мира Безос. При росте состояния в $99 млрд он отчитался о доходе в размере $4,22 млрд, заплатив $973 млн налога (0,98% от суммы, на которую увеличилось его состояние).

Своеобразный рекорд минимальной "налоговой ставки" установил 90-летний Уоррен Баффет. Его состояние выросло на $24,3 млрд, при этом он отчитался о доходе в $125 млн и заплатил $23,7 млн налога (0,1% от суммы, на которую выросло его состояние).

Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация данных об уплаченных ими налогах вызвала значительный общественный резонанс. Материал ProPublica с комментариями разместили у себя некоторые ведущие американские СМИ, например газета The New York Times и телеканал CBS. Вопрос об этом был задан представителю Налогового управления США Чарльзу Реттигу на слушаниях в Сенате в этот же день. Он заявил, что ведомство проведет расследование того, как к журналистам ProPublica попали документы налоговой отчетности богатейших американцев.