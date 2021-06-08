Госсекретарь США о перспективах вступления Украины в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины существуют все необходимые механизмы для того, чтобы двигаться по пути, который приведет ее в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашим оценкам, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в этом направлении», — заявил госсекретарь в ходе слушаний в международном комитете Сената США.

Политик отметил, что речь идет о постепенном движении «в сторону готовности к членству в будущем». Блинкен заявил, что США поддерживают членство Украины в Североатлантическом альянсе.