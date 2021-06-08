Блинкен о том, что обсудят Байден и Эрдоган

Обсуждение разногласий между Соединенными Штатами и Турцией станет главным пунктом повестки дня предстоящей встречи президентов двух стран Джо Байдена и Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

"Могу заявить с уверенностью, что, когда президент Байден увидится с президентом Эрдоганом примерно через неделю, это будет центральным пунктом повестки дня", - сказал Блинкен про противоречия между Вашингтоном и Анкарой, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Наши разногласия, в том числе упомянутые вами сейчас, не являются тайной", - отметил глава внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопросы председателя комитета Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси).

Кроме того, на его взгляд, Турция предприняла "вызывающие глубокую тревогу" действия в Восточном Средиземноморье.

"Скажу также, что мы заинтересованы в том, чтобы сохранять Турцию "на якоре" на Западе. У нас важные и совпадающие интересы в Сирии, в сфере борьбы с терроризмом, в Афганистане, в плане отражения определенного злонамеренного влияния России и Ирана. Но мы должны прямо разбираться с разногласиями", - добавил Блинкен.

Планируется, что двусторонние переговоры Эрдогана и Байдена пройдут на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. Это будет их первая встреча в качестве глав государств, в Турции ее ожидают еще с зимы. Однако стороны не прекращают взаимные нападки и критику. Эрдоган, в частности, обвиняет Вашингтон в проведении неконструктивной и опасной для ближневосточного региона политики, США в свою очередь сигнализируют о том, что встревожены "откатом от демократии" в Турции.