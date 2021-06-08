Знаменитый индийский йогин Джагги Васудев, известный как Садхгуру, посетил Исмаиллинский и Шемахинский районы.

Отметим, что Садхгуру является основателем благотворительной организации Фонд Иша, которая проводит программы йоги по всему миру. Активность фонда поддерживают более миллиона волонтеров.

Садхгуру написал множество книг на тему йоги. Он является желанным гостем на престижных международных форумах таких организаций, как World Peace Summit, Организация объединенных наций, Международный экономический форум в Давосе, конференция TED и т.д.

Как стало известно haqqin.az, в частности Садхгуру посетил известное село Демирчи и виноградники на территории Шемахинского района.