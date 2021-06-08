Фарид Гаибов: «Азербайджан, как всегда, отличился новой идеей»

«В начале мая я, впечатленный двумя чемпионатами Европы (в швейцарском Базеле прошел Евро по спортивной гимнастике, а в российском Сочи – по прыжкам на батуте и тамблингу – Ред.), отправился в родной Баку, - пишет Фарид Гаибов. – 7-9 мая там прошел этап Кубка мира по художественной гимнастике. Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) после длительного перерыва провела успешные соревнования. Как всегда, AGF отличилась новой идеей, на этот раз обусловленной обстоятельствами, связанными с пандемией. Об использовании дронов для вручения медалей на этом мероприятии рассказал ряд популярных мировых телеканалов. Было здорово увидеть наш вид спорта в новостях и в основных социальных сетях, и я убежден, что такое освещение будет способствовать дальнейшим инновациям и популярности гимнастики. Нам нужно работать в этом направлении. Наши звезды гимнастики должны чаще появляться на экранах телевизоров, чтобы способствовать дальнейшему развитию нашего спорта во всем мире.

За мероприятием по художественной гимнастике в Баку последовали 9-е Всемирные соревнования среди возрастных групп мира и 16-й чемпионат мира по спортивной аэробике. Эти соревнования были перенесены с прошлого года. Наконец, члены семьи спортивной аэробики встретились в Баку. Они были счастливы и с оптимизмом смотрели в будущее. Мероприятия прошли довольно успешно. В общем, это был первый чемпионат мира по данной дисциплине, организованный в период пандемии. В этом году 17-19 сентября в Песаро (Италия) пройдет 12-й чемпионат Европы».

В прошлом месяце Фарид Гаибов также посетил соревнования в Румынии и в Египте.

«В мае у нас было много мероприятий, на большинстве из которых я смог присутствовать. Это означает, что жизнь возвращается в нормальное русло, и мы возвращаемся к привычному распорядку. Теперь мы должны использовать это время для сброса настроек и переключения передач, чтобы наверстать упущенное и удвоить наши усилия по развитию нашего спорта», - заключил президент Европейской гимнастики.