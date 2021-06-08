В США не знают, что делать с миллионами доз почти просроченной вакцины от COVID-19

Американские специалисты срочно пытаются принять решение о том, как поступить с миллионами доз вакцины от нового коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J), срок годности которой истекает в текущем месяце. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, "больницы, управления здравоохранения штатов и федеральные власти спешно решают, как использовать" такие партии препарата. "Перспектива того, что в США так много доз будет потрачено впустую, когда в развивающихся странах имеется их острая нехватка, вынуждает администрацию Байдена поделиться запасами", - говорится в материале, который цитирует ТАСС.

Вместе с тем подчеркивается, что властям США затруднительно в столь сжатые сроки использовать данную вакцину в США или передать ее другим странам.

Как уточнили источники, одной из причин того, что вакцина от J&J не была своевременно использована, является приостановка ее распространения, которая имела место в апреле.