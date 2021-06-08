В Афганистане боевики убили десять сотрудников HALO Trust

По меньшей мере десять сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты боевиками в масках в Афганистане, еще 14 были ранены, сообщил телеканал 1TV.

По данным источников телеканала, инцидент произошел в провинции Баглан в Афганистане. Официальные лица Афганистана считают, что нападение было совершено боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан», передает ТАСС.

HALO Trust основана в 1988 году и работает над разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Ее штат насчитывает более 8 тыс. сотрудников.