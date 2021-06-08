Евросоюз вводит ковидные паспорта: какими они будут

"Ковидный сертификат - это символ возрождения Шенгена. Наш посыл - вернуть европейцам уверенность и желание попробовать жить, как прежде, вдохнуть полной грудью воздух свободы передвижения, которой мы так дорожим и по которой мы так соскучились", - сказал глава комитета Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Европейский союз вводит с 1 июля единый внутренний ковидный паспорт. Русская служба BBC пишет, что цифровой ковидный сертификат, как он официально называется, будет единым для всех стран ЕС документом, удостоверяющим факт прививки, отрицательного ПЦР-теста или недавно перенесенного ковида, подтвержденного в дни болезни положительным ПЦР.

Новый документ освободит держателей от необходимости делать дополнительные тесты и отбывать карантин при перемещении между странами Евросоюза. Медики в любой стране ЕС смогут ставить виртуальные штампы о прививках и тестах во внутренний цифровой ковидный паспорт. А все остальные страны Союза отныне обязаны будут принимать его.

Выглядеть он будет как QR-код в бесплатном приложении для телефона, но пограничники, вышибалы и прочие проверяющие должны будут принимать и распечатанные версии, несмотря на название "цифровой сертификат". Еврочиновники утверждают, что личные данные европейцев в этом приложении будут защищены, как никогда, передаваемая при сертификации информация ужата до крайнего минимума, а доступ ко всем данным вскоре и вовсе истечет, поскольку срок действия принятого закона ограничен одним годом.

ЕС надеется, что ковидные паспорта вернут свободу передвижения и позволят избежать прошлогоднего нагромождения барьеров внутри союза, десятилетиями не знавшего границ. Они облегчат и унифицируют существующие справки об иммунитете или отсутствии инфекции.

Следующим шагом ЕС надеется превратить внутренние ковид-паспорта в заграничные и убедить другие государства, включая США и Великобританию, признавать их.