Пашиняна обвинили в неуважении к Путину

Экс-президент Армении Серж Саргсян обвинил исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в неуважительном отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Если ты проявляешь неуважение к президенту Российской Федерации, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты кто такой, чтобы не встречать президента Российской Федерации в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение?» — сказал Саргсян на встрече с избирателями, имея в виду Пашиняна.

По его словам, «подобные вещи просто так не проходят», передает РИА Новости.