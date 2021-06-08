Начались реформы по повышению прозрачности в транспортной сфере

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Сегодня государственная политика, осуществляемая в области транспорта, охватывает меры, направленные на социально-экономическое развитие нашей страны, повышение благосостояния населения, увеличение экономической мощи государства. Основная цель в этой сфере – комплексное развитие транспортной инфраструктуры нашей страны и превращение в региональный транспортно-логистический центр. Завершены работы по выводу большинства дорог, расположенных на международных транспортных коридорах, проходящих через Азербайджан, на первый технический уровень. Это, в свою очередь, способствует не только повышению привлекательности и конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, но и облегчению торговых операций со странами-партнерами Азербайджана. Согласно показателям 2020 года, 35% экспортных операций и 30% импортных операций пришлось на автомобильный транспорт.

Международные перевозки автомобильным транспортом осуществляются на основании бланков разрешений, которые обмениваются в пределах квоты, определяемой по взаимному соглашению между соответствующими государственными органами стран-партнеров. При определении квоты бланков разрешений важную роль играют международные экономические и политические отношения, объем перевозок и уровень использования бланков разрешений, которыми обменивались стороны в предыдущий период. Поскольку количество бланков разрешений, которые являются важным экономическим средством в международных перевозках автомобильным транспортом, ограничено квотой, их прозрачное и справедливое распределение имеет большое значение в любой стране. Исходя из этого, с целью усовершенствования процесса распределения бланков разрешений Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму, при распределении бланков разрешений среди перевозчиков будут применены система и методология, используемые в международной практике. Это, в свою очередь, приведет к обеспечению общественного участия, стимулированию предпринимательства в сфере перевозок автомобильным транспортом, регулированию доступа автомобильных перевозчиков на рынок международных автомобильных перевозок. Это также будет иметь исключительное значение с точки зрения предотвращения монополистических тенденций, а также качественного и своевременного осуществлению экспортных операций. Усовершенствование процесса распределения бланков разрешений имеет большое значение с точки зрения формирования основы для устойчивого развития этой области, повышения уровня профессионализма перевозчиков и водителей и дальнейшего улучшения позиций Азербайджанской Республики в международных рейтингах. Оперативное вмешательство с целью устранения недостатков при распределении бланков разрешений, являющихся важным элементом сферы международных автомобильных перевозок, и формирование улучшенного механизма с привлечением перевозчиков, независимых экспертов и других заинтересованных сторон указывают на то, что министерство будет проводить более масштабную работу для основательного развития сферы автомобильного транспорта.