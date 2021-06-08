Начались реформы по повышению прозрачности в транспортной сфере
Сегодня государственная политика, осуществляемая в области транспорта, охватывает меры, направленные на социально-экономическое развитие нашей страны, повышение благосостояния населения, увеличение экономической мощи государства. Основная цель в этой сфере – комплексное развитие транспортной инфраструктуры нашей страны и превращение в региональный транспортно-логистический центр.
Завершены работы по выводу большинства дорог, расположенных на международных транспортных коридорах, проходящих через Азербайджан, на первый технический уровень. Это, в свою очередь, способствует не только повышению привлекательности и конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, но и облегчению торговых операций со странами-партнерами Азербайджана. Согласно показателям 2020 года, 35% экспортных операций и 30% импортных операций пришлось на автомобильный транспорт.
Международные перевозки автомобильным транспортом осуществляются на основании бланков разрешений, которые обмениваются в пределах квоты, определяемой по взаимному соглашению между соответствующими государственными органами стран-партнеров. При определении квоты бланков разрешений важную роль играют международные экономические и политические отношения, объем перевозок и уровень использования бланков разрешений, которыми обменивались стороны в предыдущий период. Поскольку количество бланков разрешений, которые являются важным экономическим средством в международных перевозках автомобильным транспортом, ограничено квотой, их прозрачное и справедливое распределение имеет большое значение в любой стране.
Исходя из этого, с целью усовершенствования процесса распределения бланков разрешений Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму, при распределении бланков разрешений среди перевозчиков будут применены система и методология, используемые в международной практике. Это, в свою очередь, приведет к обеспечению общественного участия, стимулированию предпринимательства в сфере перевозок автомобильным транспортом, регулированию доступа автомобильных перевозчиков на рынок международных автомобильных перевозок. Это также будет иметь исключительное значение с точки зрения предотвращения монополистических тенденций, а также качественного и своевременного осуществлению экспортных операций.
Усовершенствование процесса распределения бланков разрешений имеет большое значение с точки зрения формирования основы для устойчивого развития этой области, повышения уровня профессионализма перевозчиков и водителей и дальнейшего улучшения позиций Азербайджанской Республики в международных рейтингах.
Оперативное вмешательство с целью устранения недостатков при распределении бланков разрешений, являющихся важным элементом сферы международных автомобильных перевозок, и формирование улучшенного механизма с привлечением перевозчиков, независимых экспертов и других заинтересованных сторон указывают на то, что министерство будет проводить более масштабную работу для основательного развития сферы автомобильного транспорта.
По нашим наблюдениям, министерство подготовило комплексный пакет предложений по развитию этой сферы. Среди предложений такие комплексные мероприятия, как усовершенствование механизмов доступа субъектов предпринимательства к рынку перевозок автомобильным транспортом, расширение возможностей использования современных технологий в этом секторе, модернизация парка средств автотранспорта, повышение уровня профессионализма перевозчиков и водителей и т.д. Первым шагом важного проекта Министерства транспорта, связи и высоких технологий, который включает новые стандарты и перечисленные моменты, стало вовлечение общественных объединений и субъектов частного сектора, принадлежащих предпринимателям, в процесс реализации.
Однако до тех пор, пока не будет обеспечена прозрачность в перевозках, создание эффективного транспортного механизма будет нереальным. Поэтому концептуальный проект министерства, сочетающий в себе различные формы государственно-частного партнерства, системный подход к этому сотрудничеству, его перспективные тенденции развития, формы и методы, внесет важные новшества в вопросы в сфере транспорта, годами ожидающие своего решения.
Таким образом, главный принцип государственно-частного партнерства может достичь своей цели в сфере транспорта. Государство определяет, какая инфраструктура и услуги ему необходимы, а представители частного сектора вносят предложения, отвечающие требованиям государства на высоком уровне. Этот тандем заметно оживит отечественный рынок транспортных услуг, а в международной транспортной среде будут наблюдаться высокие показатели страны.
В целом реформы, осуществляемые в сфере транспорта, направлены на развитие рыночных отношений, сокращение участия государства в коммерческой деятельности транспорта, формирование конкурентной среды, предотвращение естественных монополий.