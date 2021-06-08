В России пожар в коронавирусной реанимации: трое погибших

Три пациента погибли в результате ночного пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы им. Семашко в Рязани, еще восемь человек пострадали. Предположительно, причиной возгорания могла стать большая нагрузка на электропроводку от ИВЛ.

Как сообщили в МЧС РФ, пожар произошел в процедурном кабинете реанимационного отделения, где находились пациенты с Covid-19. "У всех погибших отравление продуктами горения", - сказали Интерфаксу в администрации больницы.

Пострадавшие также получили отравление различной степени тяжести.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать воспламенение проводки, рассказали Интерфаксу в больнице. "Большая нагрузка аппаратов ИВЛ, проводка не выдержала, загорелась", - сказал собеседник агентства. По данным источника Интерфакса, рассматриваются и другие версии: неисправное медицинское оборудование и системы жизнеобеспечения, а также неосторожное обращение с огнем кем-то из пациентов или персонала.