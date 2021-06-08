Нефть подорожала почти до двухлетнего максимума

Нефть подорожала почти до своего максимума за последние 2 года. Утром 9 июня марка Brent стоит 72,56 доллара за баррель, что на 0,47% больше, чем накануне. Марка WTI поднялась в цене на 0,51% - до 70,41 доллара за баррель.

Такого успеха удалось добиться благодаря информации о сокращении запасов нефти в США на 2,1 миллиона баррелей. Кроме того, Министерство энергетики США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с 62,26 до 65,19 доллара за баррель.