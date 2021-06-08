В Черном море потерпел крушение болгарский МиГ-29

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений "Шабла-21", потерпел крушение в Черном море. Об этом в среду сообщило министерство обороны республики.

Ведутся поиски летчика разбившегося судна, сказали в министерстве. В поисково-спасательной операции участвуют силы и средства ВМС, Объединенного командования специальных операций, пограничной полиции и ВВС.

На место происшествия выехали министр обороны Болгарии Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Емил Ефтимов.