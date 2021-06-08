Держатели BirKart могут получить добровольное медицинское страхование от PASHA Insurance в рассрочку

Владельцы BirKart, самой популярной карты рассрочки в Азербайджане, могут оплатить стоимость добровольного медицинского страхования для индивидуальных клиентов от PASHA Insurance частями в течение нескольких месяцев. Страховой взнос может быть уплачен в рассрочку на 3, 6, 9 или 12 месяцев при условии, что срок рассрочки не должен превышать срок действия продукта.

При оплате в рассрочку к страховому взносу не применяются дополнительные комиссии или проценты. Для рассрочки платежа клиентам нужно обратиться в головной офис PASHA Insurance, в офис Port Baku, в Сумгаитский или Гянджинский филиалы и произвести оплату через POS-терминал.

Продукт добровольного медицинского страхования предлагается в трех пакетах: Gold, Silver и Classic+. Клиенты могут получить страховое покрытие в размере 20 000 манатов, заплатив 1050 манатов за пакет Gold, 15 000 манатов по пакету Silver - за 840 манатов и 10 000 манатов по пакету Classic+ - за 645 манатов.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и BirKart Umico (такситная/кэщбэк/бонусная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 8 000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99, а также через карточные центры BirKart.